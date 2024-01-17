معتمد جمال: لا أمانع التواجد مع مدرب أجنبي في الزمالك

كشف معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي، أبلغه أنه لا يوجد قرار رسمي بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «الحديث دائما عن هوية المدير الفني المقبل للزمالك من الممكن أن يؤثر على اللاعبين واستقرار الفريق.. أحاول السيطرة على ذلك، وبشكل عام أنا تحت أمر النادي لأني من أبنائه».

وأضاف: «الزمالك له فضل كبير على معتمد جمال، وعندما تحدثت مع لبيب أكد لي أن لا يوجد أي قرار رسمي بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي، وإذا حدث ذلك فيما بعد سيتم إخطاري قبل الإعلان».

وأتم: «في حالة تواجد مدير فني أجنبي وجهازه المعاون، لا أرفض التواجد معه، لكن بعد توضيح مهامي، وفي النهاية أنا تحت أمر الزمالك».

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مدرب أجنبي، لتعويض معتمد جمال، الذي يقود الفريق منذ رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.