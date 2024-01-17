القسام تستهدف دبابة إسرائيلية وتشتبك مع قوة راجلة في خانيونس جنوبي قطاع غزة

استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه جنوبي مدينة خانيونس، في جنوب قطاع غزة.

وقال بيان للقسام، اليوم الأربعاء: «فجر اليوم.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس».

وفي بيان لاحق، أفادت كتائب القسام بأن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس.

ووفق البيان، فقد أكّد مقاتلو القسام إيقاع عدد من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في معارك بشمال قطاع غزة، الذي تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر مخلفة آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وقالت الهيئة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني: «سُمح بنشر اسمَي محاربَي احتياط من جيش الدفاع سقطا في شمال قطاع غزة»، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أن الجنديين هما مساعد أول زخاريا بيساح هابر (32 عاما) من القدس، ومساعد متقدم يائير كاتس (34) من حولون.

كما أصيب جندي في شمال القطاع ومضمد عسكري بجروح في منطقة الغلاف (بغزة)، وتوصف حالتهما بالخطيرة، وفق الهيئة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بلغ عدد القتلى (المعلن عنهم) من ضباط وجنود جيش الاحتلال 525، بينهم 190 منذ بداية الحرب البرية داخل القطاع في 27 من الشهر ذاته.