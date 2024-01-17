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بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سحب الفرقة 36 من قطاع غزة.

الفرقة 36 إحدى الفرق الأربع التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب المستمرة على قطاع غزة لأكثر من 100 يوم.

بهذا يتبقى في غزة 3 فرق لجيش الاحتلال، هي: 99 و162 و98، بحسب إذاعة الجيش.

الفرقة 36

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الفرقة 36، التي انسحبت من غزة، تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هذا القرار يأتي لتمكين الفرقة من التقاط أنفاسها وإجراء تدريبات لزيادة الكفاءة.

الكتيبة 13

في وقت سابق، سحب جيش الاحتلال، كتيبة 13 من لواء جولاني من قطاع غزة في ديسمبر الماضي بعد تكبد خسائر كبيرة في معركة حي الشجاعية.

وأوضح المحلل العسكري لصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن خروج الفرقة 36 يشير إلى دخول الجيش في المرحلة الثالثة من الهجوم في جنوب قطاع غزة.

وبيّن أن الفرقة 98 هي الوحيدة التي تعمل بكفاءة كاملة في خان يونس، في حين يختلف دور الفرقة 162 في شمال القطاع حاليًا عن الأشهر الأولى للحرب، وفقًا لقوله.

وحدة دوفدفان

وفي سياق متصل، نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحدة دوفدفان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

فيما حذرت صحيفة هآرتس من أن الوضع في الضفة الغربية "على وشك الانفجار". وأشارت إلى أن سحب وحدة القوات الخاصة يُعتبر تنازلاً عن قوة كبيرة في الجهود الحربية.