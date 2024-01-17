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أعداد جريدة الشروق
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العراق يقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة


نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 12:36 ص

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء أن العراق تقدم بشكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن"العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت، أنها "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".


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