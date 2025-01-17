ألمانيا عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: لا شيء مضمون بنسبة 100%

حثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني على الموافقة على الاتفاق.

وفي مقابلة مع محطتي "آر تي إل" و"إن تي في" التلفزيونيتين، قالت الوزيرة الألمانية:" في هذه الأوقات العصيبة، لا شيء على الإطلاق مضمون بنسبة 100%. ومع ذلك، من الواضح تمامًا أنه يتعين على جميع المسؤولين أن يدركوا الآن أنه إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي وسلمي، فإن هذا هو الاتفاق الموجود على الطاولة. وكل شخص يتحمل مسؤولية قبول هذا الاتفاق الآن".

وكان الوسطاء أعلنوا مساء أمس الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت شهورًا. وينص الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية على عملية متعددة المراحل تهدف إلى وقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع الساحلي المحاصر. ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤكد الاتفاق بعد، إذ لا تزال الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى الموافقة عليه. وبما أن بعض التفاصيل لم تُحسم بعد، استمرت المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس.