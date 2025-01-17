تحدثت تقارير صحفية سعودية عن قرب إتمام مفاوضات نادي الهلال السعودي، مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي من أجل الانتقال إلى صفوفه.

وينتهي عقد صلاح بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن التجديد، وسط وجود خلافات جوهرية تلوح في الأفق، بينما يظهر الهلال كأبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الصيف المُقبل.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال يقود المفاوضات حيث كان قد وصل لندن من أجل إتمام الصفقة، التي وبحسب الصحيفة لن يمثل المقابل المادي عائقاً في سبيل إتمامها.

وأشارت الصحيفة على أن المفاوضات لازالت مستمرة ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي.

بدوره قال الإعلامي خالد الشنيف نجم الشباب السابق، إن صلاح بات هلاليا بنسبة 99%، وأن المفاوضات قد تشمل انتقال الهولندي فيرجيل فان دايك أيضا والذي لم يجدد عقده مع الليفر.

يذكر أن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يلعب ضمن مجموعة تضم كل من ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.