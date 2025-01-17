طبيب الزمالك يكشف موقف ثلاثي الفريق من المشاركة في التدريبات الجماعية

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، موقف الثلاثي ناصر ماهر، محمد حمدي وأحمد حمدي، لاعبي الفريق المصابين، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الزمالك فاز على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن ناصر ماهر سيخضع لأشعة خلال اليومين المقبلين من أجل الاطمئنان عليه، مشددًا على أن اللاعب يسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجه التأهيلي بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأضاف أن محمد حمدي الظهير الأيسر انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له وبدأ المشاركة في التدريبات دون التحامات.

وفيما يخص أحمد حمدي لاعب الوسط قال: «اللاعب بدأ المرحلة النهائية من البرنامج التأهيلي ولا نتعجل عودته، خاصة وأن المرحلة النهائية قد تصل لما يقرب من شهرين».

وأتم: «سيخضع بعدها اللاعب لقياسات طبية وسيتم استطلاع رأي الطبيب الذي أجرى الجراحة له قبل عودته للمشاركة في المباريات».

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيراميدز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.