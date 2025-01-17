الموت يغيب المخرج ديفيد لينش في عمر 78 عاما

توفي المخرج ديفيد لينش، المعروف بإخراج المسلسل السيريالي "توين بيكس" وأفلام مثل "إريزر هيد" و "بلو فيلفيت"، عن عمر 78 عاما، حسبما ذكرت ووكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الخميس.

وجاء في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك: "نعلن، نحن أسرة ديفيد لينش، ببالغ الأسى وفاة (لينش) الرجل والفنان".

وأضاف المنشور: "سنثمن بعض الخصوصية في هذا الوقت. هناك فجوة كبيرة في العالم الآن بسببب عدم وجوده معنا بعد الآن، لكن، كما كان يقول (أبق عينك على كعكة الدونات لا على فجوتها)".

وتابع المنشور: "إنه يوم جميل بشروق ذهبي وسماوات زرقاء على طول الأفق".

وتتمير أعمال المخرج الأمريكي بطابعها الحالم السيريالي، وتضم أعماله أفلام "ذا إليفانت مان" من إنتاج 1980 و "وايلد آت هارت" من إنتاج 1990 و "مولهالاند درايف" من إنتاج 2001.