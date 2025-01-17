بايدن يحطم رقما قياسيا في قرارات العفو الرئاسي وتخفيف الأحكام

حطم الرئيس الأمريكي جو بايدن، رقما قياسيا في عدد قرارات العفو الرئاسي وتخفيف الأحكام التي أصدرها، بعد جولة أخيرة من تخفيف الأحكام شملت 2500 حكم يتعلق بالمخدرات.

والجولة الأخيرة من العفو ، تمنح بايدن الرقم القياسي الرئاسي لأكبر عدد من العفو الفردي وتخفيف الأحكام. وقال الرئيس الديمقراطي إنه يسعى إلى التراجع "عن الأحكام الطويلة بشكل غير متناسب، مقارنة بالأحكام التي ربما يتلقونها اليوم، بموجب القانون والسياسة والممارسة الحالية".

ولم يصدر البيت الأبيض على الفور أسماء هؤلاء الذين تم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

ومع ذلك، قال بايدن إن المزيد يمكن أن يأتي، متعهدا باستغلال الوقت قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل لمواصلة عملية المراجعة من أجل مزيد من تخفيف الأحكام والعفو.

يأتي هذا الإجراء اليوم الجمعة، في أعقاب تخفيف بايدن الشهر الماضي لأحكام حوالي 1500 شخص، تم إطلاق سراحهم من السجن ووضعهم في العزل المنزلي، أثناء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عفو عن 39 أمريكيا، تم إدانتهم في جرائم غير عنيفة. وكان هذا أكبر إجراء عفو في يوم واحد في التاريخ الحديث.