 رومانو: هالاند يتقاضى 550 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رومانو: هالاند يتقاضى 550 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 3:47 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 3:48 م

كشف تقرير صحفي عن قيمة الراتب الأسبوعي الذي سيتقاضاه إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، والذي يجعله أحد أكثر الرواتب ارتفاعا في تاريخ النادي والبريميرليج وعالم كرة القدم.

قال فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" سيكون عقد إيرلينج هالاند الجديد مع مانشستر سيتي حتى 2034 الأعلى على الإطلاق، وأحد أعلى الرواتب على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، وأحد أكبر الرواتب في تاريخ كرة القدم".

أضاف رومانو:" من المقرر أن يكسب هالاند حوالي 550 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بعد توقيع عقد لمدة 9 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي".

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تمديد تعاقد هالاند حتى 2034.


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