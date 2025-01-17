حمدي فتحي: لا أمانع تجديد تعاقدي مع الوكرة

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أكد حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، ومتوسط ميدان الأهلي السابق، أنه لا يمانع تجديد تعاقده مع الفريق القطري، مشددًا على استقرار أموره في الفريق.

حمدي فتحي انتقل من الأهلي إلى الوكرة بداية الموسم الماضي 2023-2024، ويرتبط مع الفريق القطري بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وقال حمدي فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الأمور تسير بشكل جيد معي في الوكرة.. عقدي مستمر حتى 2027 ولا أمانع التجديد طالما أشعر بالتقدير».

وأضاف: «مركزي المفضل أنني أفضل اللعب إلى الأمام والمساهمة في الأهداف مثلما حدث معي في الأهلي تحت قيادة كولر».

وأتم: «فايلر الوحيد اللي وقف جنبي بعد إصابة طويلة امتدت لـ 7 أشهر. كولر أيضا ساهم في تطوير مستواي».

وأعلن الأهلي في وقت سابق ضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32، والتي تقام النسخة الأولى منها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو من العام الحالي 2025.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، مع أندية إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، حيث يفتتح البطولة من مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر 15 يونيو في ملعب هارد روك.