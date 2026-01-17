 الجيش السوري يطالب قيادة قسد بالانسحاب الكامل إلى شرق الفرات - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 6:05 م القاهرة
الجيش السوري يطالب قيادة قسد بالانسحاب الكامل إلى شرق الفرات

الأناضول
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 4:14 م

طالب الجيش السوري، السبت، قيادة تنظيم "قسد" بالوفاء الفوري بتعهداتها المعلنة والانسحاب الكامل إلى شرق نهر الفرات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش، قولها: "نطالب قيادة تنظيم قسد بالوفاء الفوري بتعهداتها المعلنة والانسحاب الكامل إلى شرق نهر الفرات، وإخلاء مدينة الطبقة (غربي الرقة) من كل المظاهر العسكرية".

وأوضحت أن ذلك "لتمكين الإدارة المدنية من القيام بمهامها، مع الكف عن عرقلة أي جهود تهدف إلى استقرار المنطقة"، مؤكدة أن الالتزام بهذه التفاهمات هو السبيل الوحيد نحو إنهاء التصعيد.

