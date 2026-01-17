ميلادينوف: لجنة التكنوقراط تمتلك مزيجا جيدا من الخبرات الفنية ما يمكنها من التعامل سريعا مع المشكلات

أشاد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بلجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تتولى المسئوليات المدنية والإدارية والأمنية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمتلك مزيجًا جيدًا من الخبرات الفنية التي تمكنها من التعامل السريع مع المشكلات القائمة.

وأوضح خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هذه الخبرات تساعد اللجنة ليس فقط على معالجة التحديات، بل أيضًا على فهمها وتحديد الفرص العاجلة التي يجب التعامل معها لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين في وقت قصير.

وقال إن قدرة اللجنة على إظهار نتائج سريعة من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إيجاد حلول عملية تخفف من معاناة السكان وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

وشدد على أهمية تمكين لجنة التكنوقراط لتحقيق نتائج على صعيد المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، والتعامل مع حجم الدمار القائم في غزة، واستخدام ذلك كأساس لبناء منظومة متكاملة تقدم خدمات للسكان بعيدًا عن تهديد العنف، وتتيح لهم التعبير عن إمكاناتهم الكاملة بطريقة سلمية وبناءة.

وأكد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، ملادينوف، ضرورة توافر الموارد والإمكانات اللازمة للجنة لتتمكن من تحمل مسئولياتها، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون مع اللجنة ومع مكتبه لضمان نجاح هذه التجربة.

واختتم ملادينوف، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل فرصة فريدة للشعب الفلسطيني عمومًا، ولسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، بعد سنوات من المعاناة والظروف الصعبة.