وزير الخارجية الروسي: حلف الناتو يفاقم مشاكل أوكرانيا ولا يزيدها إلا تعقيدًا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلنطي (ناتو) يفاقم مشاكل أوكرانيا ويقوض الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الإنجليزية عنه قوله إن بلاده مُنخرطة في الحوار مع الدول الغربية المشاركة في عملية التسوية الأوكرانية وأول هذه الدول الأعضاء في صياغة نورماندي بما فيها فرنسا وروسيا ومنذ انضمام الأمريكيين إلى المفاوضات الأوكرانية من حين لآخر أقمنا اتصالًا معهم.

وأضاف أن حلف الناتو لا شأن له بمشكلة أوكرانيا، وأنه يفاقم المشكلة أكثر، وهذا يزعزع الوضع ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وكان لافروف التقى سكرتير عام حلف الناتو ستولتنبرج في مؤتمر ميونخ للأمن قبل يومين، وناقش مع أمين عام التحالف العسكري القضايا الدولية والأوروبية المُلحة والوضع في أفغانستان.

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