محكمة روسية تطلب من امرأة هاربة من الحجر الصحي العودة مجددا

طلبت محكمة روسية اليوم الاثنين من امرأة محلية لم يتم تشخيص حالتها بعد، العودة إلى الحجر الصحي الخاص بحالات فيروس كورونا، بعد أن هربت منه قبل أيام، بسبب ما وصفته بالظروف القاسية.

وكان قد تم وضع المرأة 32 عاما في الحجر الصحي بمستشفى بوتكين في سان بطرسبرج، لدى عودتها إلى بلادها بعد قيامها برحلة إلى الصين. وهربت من المنشأة عن طريق إحداث عطل في الدائرة الكهربائية الخاصة بقفل إلكتروني.

وأفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية بأن محكمة في سان بطرسبرج، وهي ثاني أكبر مدينة في روسيا، طلبت منها العودة إلى الحجر الصحي لمدة اليومين القادمين على الأقل.

ولم يكن لدى روسيا سوى حالتان تم الابلاغ عن إصابتهما بالفيروس المتحور الجديد، وهما مواطنان صينيان في سيبيريا وقد تماثلا للشفاء.