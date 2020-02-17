حل برلمان مقدونيا الشمالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة

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صوت مشرعو مقدونيا الشمالية في وقت متأخر من يوم الأحد على حل البرلمان في البلاد، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 12 أبريل.

ووافق جميع النواب البالغ عددهم 108 خلال جلسة الأحد على هذه الخطوة.

ووقع رئيس البرلمان طلعت شافيري مساء الأحد على قرارات الموافقة على الانتخابات المقررة، حسبما ذكرت صحيفة نوفا مقدونيا.

وتأتي الانتخابات المبكرة في أعقاب استقالة رئيس الوزراء السابق زوران زاييف الشهر الماضي، بعد فشل الاتحاد الأوروبي في بدء محادثات العضوية مع سكوبيه.

جاء الرفض من الاتحاد الأوروبي على الرغم من التسوية التي توصل إليها زاييف مع اليونان لتغيير اسم بلده من خلال إضافة التصنيف الجغرافي "الشمالية"، واسترضاء أثينا وإنهاء خلاف طويل الأمد.

وكان ذلك كافيًا لتأمين الدعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن فرنسا عرقلت اطلاق المحادثات.