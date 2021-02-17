تقرير: كندا لن تنجح في تحقيق هدف الهجرة لعام 2021

ذكر أحد أكبر البنوك الكندية أن كندا لن تنجح في تحقيق أهدافها بشأن الهجرة للعام الثاني على التوالي مع استمرار القيود على الحدود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندرو أجوبسوفيتش الاقتصادي في بنك "رويال بنك أوف كندا" قوله في تقرير اليوم الثلاثاء إن كندا سوف تستقبل على الأرجح ما يقرب من 275 ألف مقيم دائم جديد هذا العام، مقابل هدفها البالغ 401 ألف .

وفي العام الماضي، انخفض عدد المهاجرين إلى كندا بمقدار النصف تقريبا إلى 184370، وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين.

وقال أجوبسوفيتش في التقرير إن الحدود المغلقة والتأخر في معالجة التأشيرات والعدد الأقل من طلبات الإقامة تشير إلى أن تدفق المهاجرين الجدد سيظل دون مستويات ما قبل الوباء ويخيب آمال الحكومة لزيادة تدفقات المهاجرين.

وأضاف خبير الاقتصاد في التقرير أن الأهداف الطموحة تشير إلى أن الحكومة "ربما تضع العربة أمام الحصان لأن الرياح المعاكسة القوية التي تحد من عدد القادمين الجدد لا تزال قائمة".