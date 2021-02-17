 الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:25 م

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وأشار التحالف العربي، وفقًا لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.

يُذكر أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) تمكنت، الأحد الماضي، من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة "خميس مشيط" بالسعودية.

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