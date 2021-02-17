سامح شكري: ناقشت مع وزير الخارجية الباكستاني سبل استعادة العلاقات مع بلاده

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن ترحيبه بزيارة نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، والوفد المرافق له إلى مصر.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، اليوم الأربعاء، إنه عقد جلسة مشاورات مع قريشي، وتم خلالها مناقشة سبل استعادة مجالات التعاون مع باكستان، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تعود لاستقلال باكستان في 1948.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تتسم بالتضامن والعلاقات مشتركة، مشيرًا إلى أن باكستان كانت دائمًا تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية.

واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث عقد معه جلسة مشاورات حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.