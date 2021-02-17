وزير الاقتصاد الألماني يتوقع نمو الاقتصاد سريعا بعد أزمة كورونا

أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، عن اعتقاده أن الاقتصاد الألماني سيعاود النمو سريعا مرة أخرى بعد أزمة كورونا.

وخلال اللقاء السياسي الافتراضي لحزب المستشارة إنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في ولاية زارلاند بمناسبة "أربعاء الرماد"، قال التماير اليوم الأربعاء:"رأينا في الأزمة أن الاقتصاد الألماني اكتسب قوة جديرة بالملاحظة في السنوات الأخيرة، ولذلك فأنا مقتنع بأننا سرعان ما سنعاود العمل بقوة انطلاقا من هذا الوادي العميق".

وأضاف التماير أنه على قناعة بأن الاقتصاد الألماني سيواصل التمتع بسمعة عالمية وبأن شعار "/صُنِعَ في ألمانيا/ سيواصل الاحتفاظ بسمعة جيدة في المستقبل"، مشيرا إلى أنه يجري التمهيد لهذا، ومن ذلك، على سبيل المثال، باستخدام الصلب الأخضر وتقنية الهيدروجين.

وتابع التماير: "لكننا نريد أيضا المحلات الصغيرة وبوتيكات الموضة ومحلات الحلي ومحلات صانعي الساعات والعديد من المحلات الأخرى التي لا تزال باقية في مراكز المدن عندنا ويثرون هويتنا وثقافتنا، وهذا تحد عظيم للغاية".