ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط بسبب الخوف من اضطراب الإمدادات

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 13 شهرا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع موجة من الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب والقلق من احتمال اضطراب الإمدادات، مع توقف العمل في حقول ومصافي النفط بولاية تكساس الأمريكية بسبب الأحوال الجوية.

يبلغ إنتاج ولاية تكساس أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة والتي تضم 31 مصفاة حوالي 6ر4 مليون برميل يوميا.

كما يتزايد القلق بشأن الإمدادات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب قصف الحوثيين في اليمن لمطارات سعودية بطائرات مسيرة بدون طيار، مما ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 58ر0 دولار بنسبة 1% تقريبا إلى 05ر60 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل وهو أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا تقريبا.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 17ر0 دولار أي بنسبة 27ر0% إلى 47ر63 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار التعاقدات الاجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 22ر0 دولار أي بنسبة 5ر7% إلى 129ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم آذار/مارس المقبل.

كانت جماعة الحوثيين اليمنية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي قصف عدة مطارات سعودية بطائرات مسيرة بدون طيار. وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق من اليوم نفسه إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو المملكة العربية السعودية.