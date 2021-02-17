هونج كونج تدرس تشريعا يمنع الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين

تدرس حكومة هونج كونج، طرح تشريع، من شأنه أن يمنع الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، مع تصاعد المخاوف بشأن محو الحريات الأساسية من قبل الصين في المدينة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويقود مكتب الأمن بالمدينة دراسة حول التشريع وسيشرف عليه، حال دخوله حيز التنفيذ، طبقا لما ذكره موقع "هونج كونج اكونوميك جورنال" الإلكتروني وقناة "ناو تي في" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، نقلا عن وزير الخدمة المدنية، باتريك نيب.

وأضافت المنافذ الإعلامية أن حكومة هونج كونج ستدرس القضية ولا توجد أي معلومات أخرى في هذا الشأن.

وسيكون مثل هذا التشريع أكبر خطوة حتى الآن لتقويض حرية التعبير في هونج كونج في أعقاب فرض قانون للأمن القومي الشامل، الذي تم استخدامه لكبح جماح المعارضين في أعقاب احتجاجات حاشدة في الشوارع في عام 2019.