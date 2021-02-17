استطلاع: ثلث الألمان يتخلون عن تناول الحلويات خلال الصوم



كشف استطلاع حديث للرأي، أن نحو ثلث المستهلكين في ألمانيا تخلوا عن تناول الحلويات لفترة طويلة أو من حين لآخر على الأقل.



وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، وشمل 1057 ألمانيا، أن 33% من المستهلكين ذكروا ذلك، بينما قال نحو الثلثين منهم إنهم لم يتخلوا مطلقا عن تناول الحلويات أو الوجبات الخفيفة.



وبرر 62% من الألمان امتناعهم عن تناول الحلويات بزيادة الاستهلاك سابقا خاصة خلال فترة عيد الميلاد، وقال حوالي 37% منهم إنهم تخلوا عن استهلاك الحلويات بسبب اتباعهم حمية غذائية، بينما كان السبب في الامتناع عن الحلويات بالنسبة لـ27% آخرين هو الصوم الكبير.



وفي التقليد المسيحي، يستمر الصوم الكبير من أربعاء الرماد إلى عيد الفصح.