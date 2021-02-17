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رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع جوتيريش توسيع نطاق التصنيع العالمي للقاحات كورونا

لندن - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:46 ص

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية توسيع نطاق التصنيع العالمي للقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وزيادة الدعم الدولي لمبادرة "كوفيكس"؛ لضمان وصول اللقاح إلى البلدان النامية.

وذكرت الحكومة البريطانية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء- أن جونسون وجوتيريش أكدا -خلال اتصال هاتفي- التزامهما بالعمل معا لتشجيع الدول على طرح خطط طموحة للحد من الانبعاثات، وذلك خلال الدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بجلاسكو.

وأوضحت أن الطرفين ناقشا مخاوفهما بشأن الوضع في ميانمار، مضيفة أنهما شددا على ضرورة مواصلة الدعم الدولي للعملية السياسية في ليبيا، ولإيجاد حل تفاوضي للأزمة في اليمن.

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