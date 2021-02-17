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سوريا تعلن عملية تبادل للأسرى مع إسرائيل بواسطة روسيا

دمشق - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:50 م
أعلنت سوريا، اليوم الأربعاء، عملية تبادل أسرى تتم حالياً مع إسرائيل عبر وساطة روسية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، عن مصادر قولها إنه "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب المصادر، فإن "عملية التبادل تتم حالياً عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز، الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل، في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية - منطقة القنيطرة بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".

وتعد هذه العملية هي الثانية خلال عامين حيث جرى نهاية شهر أبريل عام 2019 عملية تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوسطة روسيا أيضاً.

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