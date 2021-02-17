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الإمارات: 14 حالة وفاة و3452 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 3:22 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1055 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 3452 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 ألفا و583 حالة.

وذكر البيان أن 3570 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 343 ألفا و935 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 185 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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