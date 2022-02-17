أعلن هيثم السوباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة اليوم، لمناقشة قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنع الجماهير من حضور مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر إقامة مباراة الأهلي والهلال غدا الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات، وذلك عقب تأجيل كاف، لقاء الأحمر الأول أمام المريخ بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

وقال السوباط، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إدراة الهلال، ستبحث في اجتماع عاجل اليوم، رد الفعل تجاه قرار الكاف".

وأضاف: "الجماهير السودانية تتهم مصر بالتدخل في هذا الأمر، هذا القرار سوف يؤثر على العلاقة المصرية السودانية، وهذا رأي الشارع السوداني".

وأوضح: "اجتماع اليوم سيتخذ فيه القرار المناسب للكرة السودانية والهلال بصفة خاصة".

ونوه، لوجود احتمالية عدم خوض اللقاء، قائلا: "إذا لعبت المباراة سنفوز، وهذا في حالة إقامتها من الأساس".

وأتم: "جماهير الهلال تطالب بنقل مقر الاتحاد الإفريقي من مصر بعد قرار الكاف".

وكان الهلال قد أعلن عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تلقيه خطابًا رسميًا من الكاف بمنع حضور الجماهير لمباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة.

وسبق واقتحمت جماهير الهلال مباراة الأهلي، منذ عامين في البطولة ذاتها، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء، وواصلت قذف لاعبي الأهلي ببعض زجاجات المياه وأشياء اخرى.