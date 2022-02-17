تنفيذ إزالة 155 تعديا بالبناء المخالف في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجه الـ19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 155حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 25 ألفا و865 متر مباني و11 فدانا و14 قيراطا بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ19 وأسفرت عن إزالة 150 حالة تعدٍ بمساحة 25 ألفا و850 متر مباني و5 حالات تعدٍ بمساحة 11 فدانا و14 قيراطا بمراكز (كفر صقر - ديرب نجم - الإبراهيمية - فاقوس - أولاد صقر - مشتول السوق - أبو كبير - بلبيس - الحسينية - ههيا - منيا القمح )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.