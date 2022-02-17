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قالت الفنانة إيناس مكي، إن بعضا من الجمهور يعتبر الفنانة مباحة، وذلك في أعقاب تعرضها للهجوم من قبل البعض.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" عبر شاشة "mbc مصر"، أن هذا المنطق لم يكن موجودا في الفترة الزمنية التي بدأت فيها رحلتها الفنية، متسائلة: "لماذا يتم استباحة الفنانة؟".

وتابعت: "لا أقصد وضع الفنانة في قالب يُمنع الاقتراب منه.. لكن أطلب معاملة الفنانة كإنسانة.. أنا كنت باحترم نفسي طول عمري وأحترم الجمهور في أدواري.. عيب بقى الجمهور يلطش شمال ويمين".

وأوضحت أن الفنانة قد تؤدي دورا بشكل جيد أو مشاهد مخلة، وبالتالي تكون متوقعة تعرضها للانتقاد ومن ثم فالكل يتحمل اختياراته.

وأكملت: "اللي زعلني مؤخرا في الفن كانه في موجة يالا نلطش في الفن".