نبيلة مكرم: توجيهات رئاسية بمناقشة سبل دعم وتوطين الصناعة والتحديات والفرص بين مصر وافريقيا

شددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على أهمية النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تحمل شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية بملف الصناعة.

وقالت: "هناك توجيهات رئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة".

وأكدت مكرم، حرص الوزارة على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد التخصصات الصناعية الهامة، للخروج بأفضل توصيات، بشأنها المشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية، وبدعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.

وتابعت: "هذه سمة مؤتمرات مصر تستطيع، التي تمثل نقطة إلتقاء تتيح مساحة من النقاش والحوار البناء، بين خبرائنا بالخارج والمؤسسات والجهات المعنية بالداخل، للاستفادة من خبرات وتجارب علمائنا وخبرائنا بالخارج في شتى المجالات".

في السياق ذاته، تلقت الوزيرة أيضا تقريرًا بالتواصل مع المتحدثين والمشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج في مختلف المحاور، فضلًا عن مشاركة ممثلي شركات أجنبية للمرة الأولى في مؤتمرات "مصر تستطيع" للحديث عن فرص الاستثمار الصناعي في مصر وتوطين الصناعة.