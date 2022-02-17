والدة مهندس الدقهلية بعد الحكم بإعدام قاتله: نار قلبي بردت وشعرت بكلام ابني لي عند زيارتي قبره

أعربت والدة المهندس أحمد عاطف، ضحية غدر الأصدقاء بالدقهلية، إن القضاء انصفها اليوم بعد الحكم على صديق نجلها المتهم، بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

وأضافت خلال لقائها مع فضائية «TEN»، مساء اليوم الخميس، نجلها الراحل تعرض للظلم والغدر ولكن القضاء المصري استطاع أن يجلب له الحق بعد رحيله، قائلة: «ربنا مش بيرضى بالظلم، وجاب لي حقي من اللي غدر بابني».

وتابعت، أنها كانت على ثقة كبيرة في القضاء المصري، وتأكدت منذ رحيل نجلها أن حقه سيأتي لا محالة، مضيفة: «نار قلبي بردت بعد الحكم النهاردة، وأنا روحت لأحمد المقابر وحسيت أنه بيكلمني».

وأحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق قاتل صديقه مهندس الدقهلية، أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني إلى مفتي الديار المصرية؛ لأخذ الرأى فى إعدام المتهم بعد قيامه بقتل صديقه بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة لوجود تعامل مادي بينهما، ‏ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه ضمانا لمبلغ 680 ألف جنيه أخذها منه.