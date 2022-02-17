لافروف: سنرد على أمريكا اليوم بشأن الضمانات الأمنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو ستبعث اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة، ردها على الاقتراحات الأمريكية بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو: "نوشك على النهاية في تحليل الرسالة الأمريكية، وآمل أن يتم إطلاعكم على تطورات الوضع المستقبلي في القريب العاجل. وعلى الأقل، سنبعث اليوم رسالة إلى الجانب الأمريكي"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح أن الرد الروسي سيأتي بصيغة مذكرة خطية ورسالة إلكترونية على حد سواء. وتعهد مرة أخرى بأن موسكو ستنشر هذه الرسالة علنا بعد ساعات من إرسالها، موضحا: "نعتقد أن هذه الخطوة ضرورية، كي يعلم أفراد المجتمع المدني في دولنا ما يجري وما هي مواقف كل طرف".

كذلك، قال لافاروف إنه "من المستحيل أن تستأنف روسيا العمل مع مجلس الناتو"، لافتاً أيضاً إلى أن المناورات الروسية في بيلاروسيا ستنتهي في 20 فبراير الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في يناير الماضي، أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، سلمها رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا.

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر 2021 بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

كما تشمل هذه القضايا، بحسب وزارة الدفاع الروسية، أولاً "ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانياً "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".