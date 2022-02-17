22 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري

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أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه لمواجهة نظيره، المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها اليوم الخميس.

ويلتقي سيراميكا مع المصري، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعباً، حيث جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو - محمود شكري

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا

خط الوسط: شريف دابو - محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال سعيداني - محمد حسن - محمد توني

خط الهجوم: إيفانز منساه - شادي حسين - وينفول كوابينا - باسم مرسي - مصطفى ميسي