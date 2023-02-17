أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدمًا على نظيره التعاون بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سيطر لاعبو النصر على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول من اللقاء، ونجح اللاعب عبد الرحمن غريب في ترجمة السيطرة إلى هدف في الدقيقة 16، بعد تمريرة حاسمة من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحاول مهاجمو النصر تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ولكن تألق الحارس البرازيلي مايلسون سانتوس حرمهم من ذلك الأمر، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وقبل انطلاق مباراة اليوم، يحتل فريق النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.