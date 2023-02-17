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حذرت كريستينه بيلي، نائبة رئيس نقابة فيردي للعاملين بقطاع الخدمات، اليوم الجمعة، من حدوث حالة فوضى بالمطارات الألمانية خلال الصيف القادم، في ضوء إضرابات العاملين.

وقالت بيلي، في تصريحات لإذاعة "آر بي بي": "إذا لم يحدث شيء الآن فيما يتعلق بالأجور، فسنواجه جميعا صيفا آخر من الفوضى، ونحن بحاجة ماسة إلى الحيلولة دون ذلك".

وأصيبت معظم المطارات الرئيسية في ألمانيا بالشلل إلى حد كبير بسبب إضراب تحذيري منذ صباح اليوم الجمعة.

ففي أكبر مطار في ألمانيا "مطار فرانكفورت"، تظاهر الموظفون في المبنى رقم 1، ولم يظهر هناك سوى عدد قليل من الركاب الذين علموا بتنفيذ الإضراب بعد فوات الأوان.

وكانت نقابة فيردي للعاملين بقطاع الخدمات دعت إلى إضراب لمدة يوم كامل.

كما تأثرت مطارات ميونخ وهانوفر وشتوتجارت وبريمن وهامبورج ودورتموند.

وهددت النقابة بإضرابات تحذيرية في قسم التخلص من القمامةبالمستشفيات أو في القطاع التنظيمي، بسبب النزاع الدائر بشأن المفاوضات الجماعية المستمرة حول الأجور.

وحتى المطارات التي لم تتأثر بالإضراب مثل برلين، كانت هناك بعض القيود نتيجة الإضرابات التحذيرية.

تحدثت فيردي صباح اليوم عن بداية ناجحة للغاية للإضراب التحذيري.

وقالت بيانات اتحاد المطارات الألمانية، إن ما يقرب من 300 ألف مسافر سيتأثرون بالإضراب بسبب إلغاء 2340 رحلة طيران.

يسعى موظفو الطيران بهذا الإضراب إلى التأكيد على مطالبهم في نزاع المفاوضات الجماعية بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في ألمانيا حول الأجور.