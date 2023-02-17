 نيوزيلندا: 8 قتلى ومئات المفقودين جراء إعصار جابرييل - بوابة الشروق
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نيوزيلندا: 8 قتلى ومئات المفقودين جراء إعصار جابرييل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:24 ص

أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي "كريس هيبكنز"، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار "جابرييل" الذي ضرب شمالي البلاد يوم الاثنين الماضي إلى ثمانية أشخاص فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال هيبكنز - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، إن الطقس السيء الذي تشهده نيوزيلندا تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت عقب تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وأضاف هيبكنز أن فريقا مؤلفا من 80 شخصا يبذلون قصارى جهدهم من أجل العثور على المفقودين في أسرع وقت ممكن .. مشيرا إلى أنه لا يعرف إلى أي مدى سترتفع حصيلة القتلى.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن فريقا مؤلفا من 25 خبيرا استراليا في الاستجابة للكوارث وصل اليوم إلى نيوزيلندا من أجل مساعدة السلطات المحلية.


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