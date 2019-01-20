أبو الغيط يتوجه لأديس أبابا للمشاركة في الدورة 36 للقمة الأفريقية

توجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا وذلك للمشاركة في اعمال الدورة (٣٦) للقمة الأفريقية التي ستعقد غد وبعد غد تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إنه من المقرر أن يلقي أبو الغيط كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للقمة تتناول مواقف الجامعة العربية لعدد من القضايا المشتركة ذات الاولوية للجانبين العربي والأفريقي، وكذا التأكيد على اهمية العلاقة المؤسسية المتجذرة بين الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي .

وأضاف المتحدث أن هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وهو تقليد متبع في القمم العربية والافريقية حيث تدعو كل منظمة نظيرتها لمخاطبة القمة السنوية، وذلك في إطار السعي لتطوير التعاون والتواصل بين الجامعة والاتحاد بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية والافريقية .

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام على هامش مشاركته في أعمال القمة عددا من اللقاءات الثنائية مع العديد من المسؤولين الافارقة والعرب المشاركين في القمة.