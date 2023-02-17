أول تعليق من إمام عاشور بعد هدفه أمام سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي

علق إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، على تسجيله هدفا لفريقه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكان فريق ميتلاند الدنماركي قد تعادل مع نظيره سبورتنج لشبونة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في الدور الملحق لبطولة الدوري الأوروبي.

ونجح إمام عاشور في تسجيل أولى أهدافه مع فريق ميتلاند الدنماركي في مرمى سبورتنج لشبونة، بعد مشاركته في المباراة بـ 7 دقائق فقط.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «إحساس رائع أن أسجل أول أهدافي في أول ظهور لي مع الذئاب.. شكرًا إف سي ميتلاند علي دعمكم وشكرًا جمهور مصر الذي يدعمني دائمًا».