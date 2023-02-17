سوناك يتوجه إلى بلفاست لعقد اجتماع طارئ مع اقتراب تحقيق صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

توجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم /الخميس/ إلى بلفاست لعقد اجتماع اللحظة الأخيرة الخاص بصفقة توقيع بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه من المتوقع الإعلان عن البروتوكول الأسبوع المقبل، على الأرجح يوم الثلاثاء، إذا كان من الممكن حل المشكلات النهائية، ويعتقد أن كلاً من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتجهون إلى اتفاق.

وبينما أشارت التقارير إلى أن الصفقة الجديدة ستلبي الخطوط الحمراء السبعة للحزب الاتحادي الديمقراطي لأيرلندا الشمالية، شكك النواب في أن أي اتفاق سيفعل ذلك نتيجة مخاوف من أن محكمة العدل الأوروبية ستحتفظ بدور في مراقبة البروتوكول.

ومن شأن الدور الأكبر لمحكمة العدل الأوروبية أن يعرقل أي تقدم في حل المشكلة، لأنه سيكون غير مقبول لكل من الحزب الديمقراطي الاتحادي والكثيرين في يمين حزب المحافظين البريطاني.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية ديفيد جونز يوم الثلاثاء للصحيفة إنه "من غير المحتمل بشكل مذهل" أن تكون المباديء السبعة للحزب الاتحادي الديمقراطي قد تمت تلبيتها.

وسيتجه سوناك إلى أيرلندا الشمالية من أجل تسوية المشكلات النهائية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، وكثفت الحكومة جهودها لحل المشكلات مع البروتوكول في الأشهر الأخيرة، في نزاع مستمر منذ أكتوبر 2021.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي رئيس الوزراء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الأيام المقبلة، حيث سيعقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا على هامش مؤتمر الأمن الدولي الذي يعقد في ميونيخ.

وسيتوجه سوناك إلى ميونيخ يوم السبت المقبل إلى جانب وزير الخارجية جيمس كليفرلي ووزير الدفاع بن والاس.

وسيحضر المؤتمر زعماء الاتحاد الأوروبي بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة البضائع التي تسافر من بريطانيا متجهة إلى أيرلندا الشمالية لتجنب الفحوصات الجمركية، نتيجة لنظام جديد يتضمن ممرات "حمراء" و"خضراء".

ونفى جونز فكرة أن الصفقة الجديدة ستكون أي شكل من أشكال الاختراق الكبير، ووصفها بدلا من ذلك بأنها "منطاد" يتم تعويمه من جانب الحكومة، محذرا من أنه "سيسقط" في نهاية المطاف.