قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسئولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في بيان صادر عن حماس، اليوم السبت، أن الحركة تعامل بمسئولية للعمل على إنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.

وتابع: «الحركة مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا لكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة».

وشدد على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار.

وتابع : «كلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها».