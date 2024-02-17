 بلينكن للرئيس الإسرائيلي: لا يمكننا دعم عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن للرئيس الإسرائيلي: لا يمكننا دعم عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة

هديل هلال
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 6:33 م
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في ميونيخ.

وأشار في بيان له، مساء السبت، إلى أن «بلينكن» جدد التأكيد على حق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن الجانبان ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وتحقيق هدنة إنسانية من شأنها أن تساعد في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأكد بلينكن، أن «الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ؛ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك».

وشدد الوزير الأمريكي خلال اللقاء على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين، ومنع توسع الصراع.

وجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالسلام الدائم في المنطقة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مع ضمان الأمن لإسرائيل.

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