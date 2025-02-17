 مدرب الزمالك السابق يكشف حقيقة خلاف جروس وشيكابالا - بوابة الشروق
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مدرب الزمالك السابق يكشف حقيقة خلاف جروس وشيكابالا

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 11:21 م

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، عن حقيقة ما أثير بشأن وجود خلافات بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، ومحمود عبدالرازق شيكابالا القائد وصانع الألعاب.

وقال عزمي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر2": "ما حدث أن شيكابالا كان مستاء من عدم مشاركته في مباراة الفريق ضد إنيمبا، وأخذ يتحدث عن ذلك في غرفة اللاعبين عقب المواجهة".

وأضاف: "قمت باصطحاب جروس في ذلك الوقت إلى المؤتمر الصحفي حتى لا يسمع ما يقال، لكنه علم من أحد مساعديه بما قاله شيكابالا".

وتابع عزمي: "جروس تحدث إلى شيكابالا بعد ذلك وقال له أنت قائد الفريق ولو هناك أي مشكلة يجب عليك حلها داخل غرفة اللاعبين".

وكان شيكابالا قد ارتبط اسمه بالتسبب في رحيل جروس عن الفريق، بعدما قرر مجلس الإدارة مؤخرا الانفصال عن المدرب والاستعانة بالبرتغالي جوزيه بيسيرو.

 


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