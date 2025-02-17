إقامة معرض كاريكاتير صلاح جاهين في مركز الهناجر للفنون الأربعاء المقبل

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع المسرح، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضا لأعمال الكاريكاتير للفنان الكبير الراحل صلاح جاهين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء القادم، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

ويضم المعرض مجموعات أصلية نادرة من رسوم الكاريكاتير الساخرة للراحل.

وتأتي الاحتفالية تمهيداً للبروتوكول الجاري إقراره خلال الأيام القادمة بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، والجمعية المصرية للكاريكاتير للحفاظ على تراث فناني الكاريكاتير المصريين، وإقامة فعاليات متنوعة حول هذا الفن المهم.