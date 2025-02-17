 إقامة معرض كاريكاتير صلاح جاهين في مركز الهناجر للفنون الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 17 فبراير 2025 6:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إقامة معرض كاريكاتير صلاح جاهين في مركز الهناجر للفنون الأربعاء المقبل

محمود عماد
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 6:46 م

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع المسرح، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضا لأعمال الكاريكاتير للفنان الكبير الراحل صلاح جاهين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء القادم، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

ويضم المعرض مجموعات أصلية نادرة من رسوم الكاريكاتير الساخرة للراحل.

وتأتي الاحتفالية تمهيداً للبروتوكول الجاري إقراره خلال الأيام القادمة بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، والجمعية المصرية للكاريكاتير للحفاظ على تراث فناني الكاريكاتير المصريين، وإقامة فعاليات متنوعة حول هذا الفن المهم.

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