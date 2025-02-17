أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل غدًا، لافتًا إلى أن «الرد اللبناني على ذلك سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع».

وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، شدد عون، خلال لقائه وفد نقابة المحررين، على أن «خيار الحرب لا يفيد».

وأضاف: «سنعمل بالطرق الدبلوماسية، لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة»، مؤكدًا أن «الجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون».

وشدد على أهمية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن «سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون».

وقال إنه لا يخشى من فتنة طائفية في لبنان أو الانقسام في صفوف الجيش، قائلًا إن «شهداء الجيش الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي ينتمون إلى كل الطوائف ومن كل مناطق لبنان».

وفي سياق متصل، دعا إلى عدم إثارة النعرات الطائفية، معقبًا: «كونوا مسئولين، لا تثيروا النعرات الطائفية، ولا تنالوا من الدول الشقيقة والصديقة. وإذا كان لا بد من النقد، فليكن بناء».

وواصل: «الرصاصة الخطأ تقتل شخصا، أما الكلمة الخطأ فتقتل أمة. والحرية مسؤولية، فإن لم تكن كذلك، أصبحت فوضى».

وأكد أنه «سيعمل مع الحكومة على إيجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القسم، لوضع البلاد على السكة الصحيحة».