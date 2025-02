قدم النجم جيف جولدبلوم لمسة موسيقية ساحرة خلال فقرة "In Memoriam" في حفل توزيع جوائز بافتا 2025، حيث عزف على البيانو مقطوعة "As Time Goes By"، بينما ظهرت على الشاشة صور وأسماء أبرز الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الماضي، من بينهم، ماجي سميث، نجمة سلسلة أفلام هاري بوتر، التي توفت في العام الماضي.

جولدبلوم، الذي جسد دور ساحر أوز في الفيلم الموسيقي "Wicked" للمخرج جون إم. تشو، والذي يضم نخبة من النجوم مثل سينثيا إريفو، أريانا جراندي وميشيل يوه، أضفى لمسة مؤثرة على الحفل الذي أقيم في القاعة الملكية بـ لندن.

تعد "As Time Goes By" واحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، حيث كتبها هيرمان هوبفيلد عام 1931، لكنها أصبحت أيقونية بعد أدائها في فيلم "Casablanca" عام 1942 بصوت دولي ويلسون.

وعن اختيار جولدبلوم لتقديم هذه الفقرة، أوضح منظمو بافتا، قائلين:

"أسلوب جيف جولدبلوم الموسيقي سيضفي لمسة شخصية ومؤثرة خلال هذه الفقرة التكريمية.".

من الجدير بالذكر أن جولدبلوم ليس غريبا عن عالم الموسيقى، إذ يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة كعازف جاز محترف مع فرقته "Mildred Snitzer Orchestra"، والتي تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "Still Blooming" في 25 أبريل المقبل.

لم يكن هذا الأداء الموسيقي الوحيد لجولدبلوم في لندن، إذ فاجأ الجمهور في نوفمبر الماضي بعزف مرتجل في محطة سانت بانكراس الدولية، خلال احتفالية بالكريسماس بالتعاون مع "Universal Pictures"، بمناسبة اقتراب عرض فيلم "Wicked".

جاءت هذه اللحظة المؤثرة ضمن ليلة حافلة بالمفاجآت، حيث قدم النجم ديفيد تينانت الحفل للعام الثاني على التوالي وسط أجواء حماسية.

وتصدر فيلم "Conclave" للمخرج إدوارد بيرجر، والذي يلعب بطولته رالف فاينس وستانلي توتشي، ترشيحات بافتا لهذا العام بـ 12 ترشيحا، يليه فيلم "Emilia Pérez" للمخرج جاك أوديار بـ 11 ترشيحا، بينما حصد فيلم "The Brutalist" للمخرج برادي كوربيت 9 ترشيحات.

كما سجل المخرج ريتش بيبيات رقما قياسيًا في تاريخ الجائزة، بحصول فيلمه "Kneecap"، الذي يتناول قصة فرقة راب أيرلندية، على 6 ترشيحات، مما يجعله أحد أكثر المخرجين ترشيحا في أول ظهور له.

وفي وقت سابق من الحفل، أمتع فريق "Take That" الحضور بأداء حي لأغنيتهم الشهيرة "Greatest Day"، والتي ظهرت ضمن فيلم "Anora" للمخرج شون بيكر، أحد أبرز الأفلام التى رشحت لهذا العام.

يعد تكريم "In Memoriam"، جزءا أساسيا من حفل البافتا كل عام، حيث يهدف إلى الاحتفاء بإسهامات الراحلين وتخليد ذكراهم في ذاكرة صناعة السينما والتلفزيون، تاركين بصمة لا تنسى في تاريخ الفن.