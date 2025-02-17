تقرير: نتنياهو يريد إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وأضافت: "يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإنهاء ولاية رئيس جهاز الامن العام (الشاباك) رونين بار، ويحثه على أن يَعرض خلال الأيام المقبلة استنتاجات التحقيقات التي أجراها الجهاز حول إخفاقات السابع من أكتوبر 2023"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت هيئة البث أن نتنياهو يعتزم إقالة بار حال تقديم نتائج التحقيقات.

وقالت هيئة البث إن قرار نتنياهو "يأتي في وقت يحقق فيه الشاباك في قضيتي تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو، وقيام قطر بتشغيل مستشارِين مقربين منه".

وأضافت: "كما يفحص الشاباك ما إذا كانت دوائر حكومية أخرى تشغّل موظفين ومستشارين يطّلعون على معلومات سرية دون أن يخضعوا لفصح أمني قبل ذلك، مثل الناطق العسكري السابق في مكتب رئيس الوزراء إيلي فيلدشْتاين"، مشيرة إلى أن "الشاباك" رفض التعليق على هذا التقرير.

واعتبر مسئولون سياسيون وأمنيون وعسكريون إسرائيليون أن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بمثابة إخفاق سياسي وعسكري وأمني واستخباري.

وفي حين لم يتحمل نتنياهو أي مسئولية عن الهجوم فإنه يلقي بالمسئولية على الجيش وأجهزة الاستخبارات.

وخلال الأشهر الماضية، شابت العلاقة بين نتنياهو وبار الكثير من الخلافات حول العديد من القضايا فيما تصاعدت الخلافات بينهما في الأسابيع الأخيرة.

ولطالما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يريد إقالة بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف الانت.

وكان هاليفي أعلن استقالته من منصبه والتي تدخل حيز التنفيذ في 6 مارس المقبل، فيما سبق وأقال نتنياهو جالانت من منصبه.



