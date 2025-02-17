الرئيس الإماراتي يؤكد دعم بلاده لجهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب بن زايد - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بالرئيس الأوكراني والوفد المرافق في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه في أن تسهم الزيارة في دفع مسار علاقات البلدين إلى الأمام على مختلف المستويات، ومتمنياً لبلده وشعبه الاستقرار والازدهار.

وبحث الرئيسان مختلف جوانب العلاقات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

وأكد بن زايد، في هذا السياق أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً ببناء شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية المشتركة للجميع.

كما شدد على نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، من منطلق إيمانها بأن التنمية لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار.

ولفت إلى حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها.

وشكر الرئيس الإماراتي نظيره لتعاون الحكومة الأوكرانية في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية بشأن تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، مؤكداً أنه يجسد الثقة في جهود الإمارات في تخفيف آثار الأزمة، خاصة على المستوى الإنساني.

من جانبه، أكد زيلينسكي حرصه على تنمية مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوكرانيا، في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.

كما أعرب عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي للجهود الدبلوماسية الإماراتية المتواصلة في تبادل الأسرى، والاهتمام الذي أبدته دولة الإمارات للجوانب الإنسانية للأزمة.