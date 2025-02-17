نتنياهو: لا حماس ولا سلطة فلسطينية في اليوم التالي للحرب بغزة

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه الرافض لتولي السلطة الفلسطينية أو حركة حماس مسئولية قطاع غزة في أي خطة قادمة.

وعبر نتنياهو عن موقفه في بيان صدر عن مكتبه، قال فيه: "كما تعهدت - في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان: "أنا ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء غزة مختلفة".

جاء رد نتنياهو اليوم في ظل التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام العربية عن موافقة حماس على التنازل عن السلطة في قطاع غزة لصالح السلطة.

وفي وقت سابق، نشرت قناة سكاي نيوز عربية تقريراً نقلاً عن مصادر قالت إن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة.

وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "حماس اشترطت فقط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم".