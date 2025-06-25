كوريا الجنوبية تسجل أسرع زيادة في أعداد المواليد منذ 34 عاما خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد المواليد في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ 34 عاما خلال أبريل الماضي، مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى زيادة حالات الزواج و التغيرات الديموغرافية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن 20 ألفا و717 رضيعا ولدوا في أبريل الماضي بارتفاع بنسبة 8.7% مقارنة بـ19 ألفا و59 خلال العام الماضي.

وتعد هذه أعلى زيادة سنوية في عدد المواليد منذ أبريل 1991، عندما ارتفع عدد المواليد بنسبة 8.7%.

كما أن هذه تعد أول مرة منذ 3 أعوام يتجاوز فيها عدد المواليد شهريا 20 ألف مولود، بعدما سجل 21 ألفا 164 خلال أبريل 2022.

وأظهرت البيانات، أيضا ارتفاع حالات الزواج في أبريل الماضي بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18 ألفا و921، لتسجل ارتفاعا للشهر الـ13 على التوالي.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية طالما عانت من انخفاض أعداد المواليد، حيث يرجئ الكثير من الشباب الزواج والانجاب أو يتخلون عن الفكرة بسبب الضغوط الاقتصادية وتغير القيم الاجتماعية.

ولمواجهة ذلك، طرحت الحكومة، سلسلة من الحوافز، تشمل تقديم منح للزواج وإعانات رعاية الأطفال للتشجيع على إنجاب الأطفال.