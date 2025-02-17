العربية: وزير الخارجية الأمريكي سيتسلم اليوم ردا عربيا من خلال السعودية على مقترح ترامب بشأن غزة

أفادت قناة «الحدث العربية»، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيتسلم اليوم ردًا عربيًا من خلال السعودية، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وقبل قليل، وصل روبيو، إلى مبنى وزارة الخارجية السعودية، لعقد لقاء ثنائي مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وصل الاثنين، إلى الرياض ضمن جولة تشمل أوروبا والشرق الأوسط من 13 إلى 18 فبراير.

والجمعة الماضية، قال مصدر لوكالة «فرانس برس»، إن قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن يعقدون قمة في الرياض في فبراير الجاري؛ لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنّ قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون في الرياض؛ للتوصل إلى رد على خطة ترامب بشأن غزة، قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 فبراير الحالي.

وأثار ترامب ذهولا عندما أعلن مقترحا يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة، وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مكان آخر من دون خطة لإعادتهم.

وواجه الاقتراح الصادم ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما أثار تحركا عربيا موحدا لمواجهته